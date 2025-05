Schoolvision Genova 2025: il Carlo Felice si trasforma nel cuore della creatività giovanile

Genova. Il Teatro Carlo Felice ha accolto ieri sera la finale di Schoolvision Genova in una serata memorabile, che ha riunito oltre 1500 spettatori in un clima di partecipazione viva e travolgente resa possibile grazie ai Local Partner CNA Genova e GT Motor Suzuki. Le scuole sono arrivate in gruppo, organizzate, entusiaste: striscioni, cori, bandiere, applausi e commozione. Un tifo rumoroso ma rispettoso ha accompagnato ogni artista, trasformando la platea in un’arena di sostegno autentico.

Sul palco si sono alternate 14 esibizioni di alto livello, che hanno mostrato non solo talento vocale, ma anche consapevolezza scenica, personalità e maturità espressiva. L’evento è stato condotto da Samuele Maragliano e Iris Di Domenico (voce del Media Partner dell’evento RDSNEXT), bravissimi nel guidare la serata con ritmo, empatia e ironia, conquistando il pubblico in sala e accompagnando i ragazzi con sensibilità e passione.

» leggi tutto su www.genova24.it