“Scuola e territorio”, “Essere genitori. Un ‘mestiere’ difficile”, “Comunità”: tre corsi di formazione gratuiti con Cooperativa Mondo Aperto

La Cooperativa sociale Mondo Aperto propone, tramite il progetto “All Including”, i corsi di formazioni gratuiti “Scuola e territorio”, “Essere genitori. Un ‘mestiere’ difficile” e “Comunità”. I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Prospezia Ciassa Brin, in Via Castelfidardo 1/a alla Spezia, e saranno condotti dalla dottoressa De Bernardis, esperta in sociologia e ricerca sociale. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Si tratta di un progetto finanziato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando 04/2024 “Per mano. Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione”.

“Come parlare a mio figlio adolescente? Cosa fare per migliorare il mio quartiere? Cosa significa ascoltare davvero qualcuno? Come arginare i fenomeni di dispersione scolastica? – si legge nella nota di presentazione diffusa da Mondo Aperto – Questi sono solo alcuni dei temi che affronteremo all’interno dei percorsi di formazione gratuita offerti alla cittadinanza, particolarmente rivolti a genitori, educatori e sensori di comunità. Il progetto, realizzato in partenariato con Associazione Prospezia Ciassa Brin, CPIA La Spezia e Comune di Luni, è sostenuto con il contributo di Fondazione Carispezia e mira a promuovere integrazione, coesione sociale, competenze educative e dialogo tra territorio, scuola e famiglie”.

