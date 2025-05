Comunali, i candidati a presidente di Municipio di Uniti per la Costituzione: nomi e programma

Genova. Anche Uniti per la Costituzione ha svelato i candidati al consiglio comunale e i candidati alla presidenza dei Municipi in vista delle elezioni del 24 e 24 maggio. Alla presenza del candidato sindaco Mattia Crucioli, a Palazzo delle Torrette sono stati elencati i nomi di chi correrà per Tursi e per i “parlamentini”,

“Uniti per la Costituzione è stata la prima lista ad aderire all’appello per istituire un assessorato alla Pace, presentato a tutti i candidati sindaci e da oltre cento firmatari, tra cui Agesci, Arci, Emergency, Music For Peace e Ora in silenzio contro la guerra – ha detto Crucioli – La pace non è da ritenersi un obiettivo finale, o raggiungibile solo nella sua forma di assenza di guerra, che peraltro oggi sarebbe già un grande risultato. La pace è uno strumento che va coltivato e agito, è uno stile di vita, un modo in cui relazionarsi nelle nostre comunità locali, nei luoghi della politica, nei centri di interesse economico. L’assessorato alla Pace sarebbe il contenitore ideale, non a caso abbiamo inserito questo impegno al primo punto, ma consideriamo tutti i nostri programmi – comunale e municipali – impregnati di questo valore fondamentale”.

