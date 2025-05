Comunali, il sondaggio del centrodestra: “Piciocchi in rimonta” al 47%, Salis al 50%

Genova. Un sondaggio commissionato dallo staff di Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra – effettuato da Noto su un campione di 1000 persone – dà la candidata del centrosinistra Silvia Salis in vantaggio con il 50% delle preferenze ma Piciocchi dietro di tre punti, al 47%, con un recupero di alcuni punti percentuali rispetto ad altri sondaggi, di altri istituti e per altri committenti, circolati nei giorni scorsi e che prospettavano un vantaggio di ben 7 punti per la Salis.

Il sondaggio commissionato da Enrico Vassallo, mandatario elettorale di Pietro Piciocchi prevede un’affluenza stimata del 50%, gli indecisi al 30% e indica un margine di errore di + o – 2 punti percentuali.

