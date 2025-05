Fior d’Albenga: le aiuole resteranno fino all’11 maggio, poi le piante saranno riposizionate nei parchi cittadini

Albenga. L’edizione 2025 di Fior d’Albenga ha riscosso un grandissimo successo, con una straordinaria affluenza di visitatori, turisti e studenti in gita scolastica. Per permettere a tutti di godere ancora della bellezza delle installazioni floreali, l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare la presenza delle aiuole di Piazza San Michele, Piazza IV Novembre e Largo Doria fino a domenica 11 maggio .

Ma il viaggio delle piante di Fior d’Albenga non finisce qui: una volta smontate le aiuole, gli esemplari utilizzati per gli allestimenti saranno riposizionati in parchi pubblici e aiuole cittadine, garantendo che la bellezza e il lavoro svolto per questo evento continuino a vivere negli spazi urbani di Albenga.

» leggi tutto su www.ivg.it