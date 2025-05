Genoa, Masini sempre più punto fermo del centrocampo: “Non mi aspettavo di avere tanta fiducia”

Genova. È uno dei volti nuovi del Genoa targato Vieira. Patrizio Masini è sempre più punto fermo del centrocampo rossoblù. Nel sistema di gioco voluto dal mister il centrocampista spezzino, 24 anni, ormai fa coppia fissa con Frendrup davanti alla difesa. Il vice Badelj alla fine il Grifone se l’è costruito in casa. Per Masini 23 partite giocate quest’anno e una rete: “Con Frendrup mi trovo benissimo, abbiamo un calcio molto simile, aggressivo e in avanti. Penso che ci sono ancora tanti margini di crescita, specie con la palla e nell’avere personalità, nel giocare in avanti. Devo cercare di prendere come esempio alcuni dei miei compagni più esperti come Badelj e Malinovskyi, che sono dei maestri. Ogni giorno in allenamento cerco di migliorarmi in questi settori qui”.

C’è rammarico per la sconfitta contro il Milan: “Fino all’1-0 avevamo fatto una partita perfetta, dopo loro hanno messo tanta qualità. Nelle due ripartenze eravamo un po’ lunghi e ci hanno punito subito. Nel primo tempo uscivamo e accorciavamo le distanze. Dopo, come ha detto il mister, loro nei cambi hanno messo tanta quantità e nelle due ripartenze forse sì, eravamo messi un po’ lunghi e ci hanno punito subito”.

