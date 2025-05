Giallo a Savona: 36enne legato mani e piedi e abbandonato in un edificio abbandonato

Savona. Un uomo di 36 anni, di origine tunisina, è stato ritrovato domenica sera in un edificio abbandonato nel centro di Savona, in piazza Del Popolo. Era stato aggredito, legato mani e piedi con delle fasce di stoffa e abbandonato all’interno della struttura.

Alcuni passanti hanno udito le sue grida di aiuto e hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia e ai militi della Croce Oro, hanno dovuto forzare una grata in ferro saldata per accedere all’edificio. L’uomo, trovato in stato di shock e con evidenti segni di percosse, è stato trasportato in ospedale e dimesso in serata con una prognosi di circa dieci giorni.

» leggi tutto su www.ivg.it