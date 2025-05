Giordano (M5s): “Oggi ricorre il 51esimo anniversaio della perdita di chi ha gettato le basi dell’elisoccorso”

Genova. “Oggi ricorre il 51º anniversario di una tragedia che ha segnato la storia dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco: il 6 maggio 1973 il Capitano Enrico Rinaldo, pioniere del soccorso aereo, con i suoi compagni Ugo Vignolo, Elio Magnanengo e Ugo Roda, perse la vita al largo di Arenzano. Il loro Agusta Bell 205, inghiottito da una nebbia improvvisa, non fece mai ritorno. Una perdita dolorosa: erano uomini straordinari ai quali va la riconoscenza di tutto il Paese per aver gettato le basi di un servizio che oggi continua a salvare vite. La “Libellula” di Rinaldo sfidava il vento e le onde, portando speranza dove tutto sembrava perduto. E proprio quel 9 aprile 1970, durante il drammatico intervento sulla London Valour, la sua impresa fece il giro del mondo. A lui, a Ugo Vignolo, a Elio Magnanengo e a Ugo Roda va il nostro eterno ringraziamento. Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano nel 51esimo della tragedia.

