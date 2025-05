IC Albisole, sabato 10 maggio torna l’AlbiRun: riecco uno degli eventi di punta del calendario scolastico dell’istituto

Albisola Superiore/Albissola Marina. Aprile è stato un mese ricco di successi e di soddisfazioni per l’istituto secondario di primo grado albisolese. Giovedì 10 aprile infatti, presso il campo “Fontanassa” di Savona, si è svolta la fase provinciale dei campionati studenteschi di atletica su pista 2024/2025. Gli alunni dell’IC Albisole, accompagnati dal professor Davide Costa e dalla professoressa Barbara Trinchero oltre che dai collaboratori tecnici dell’Atletica Alba Docilia Stefano Freccero, Martina Stranieri, Davide Giusto e Rebecca Marchetti, hanno ben figurato in tutte le categorie ed in tutte le specialità presenti.

Nella categoria Ragazzi decimo posto per Alessandro Mazza nei 60m (10”42) e Michele Freccero nei 600m (2’27”43), medaglia di bronzo per Davide Gaiezza nel salto in lungo (3,70m) e ottava piazza per Elia Frumento nel lancio del vortex (28,62m). Nella categoria Ragazze invece terzo posto per Sofia Ravetta nei 60m (9”69) e Camilla Checcucci nei 600m (2’14”63), mentre Aurora Carazzone nel salto in lungo (3,62m) e Linda Ravera nel lancio del vortex (18,53m) si sono classificate rispettivamente quinta e ottava.

