Il consigliere Casella: “Strada per Testico, ora urgente sistemare il muro a rischio crollo”

Alassio. “Chi ben inizia è a metà dell’opera. Ma adesso è il momento di concluderla, quest’opera, altrimenti il rischio di un crollo continuerà a incombere sulla strada per Testico”. Jan Casella, consigliere regionale e comunale, ribadisce l’urgenza di mettere in sicurezza il muraglione pericolante sulla strada provinciale 18 per Moglio, prima che sia troppo tardi.

“Finalmente, dopo anni di proteste e segnalazioni, gli abitanti di Moglio e della zona collinare hanno ottenuto l’inizio dei lavori per sistemare l’area a rischio di crollo. Decisiva è stata la raccolta di firme, depositata nelle scorse settimane, che ha spinto le autorità competenti ad agire in modo concreto. È giusto ringraziare i cittadini per la pazienza e il senso civico con cui hanno accettato i disagi per la chiusura momentanea della strada. Adesso si tratta di concludere l’intervento già iniziato, col consolidamento del muro che rischia di crollare in caso di ritardi”, sottolinea Jan Casella.

