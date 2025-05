Nuova diga, Bucci: “Gara per la fase B tra poche settimane, finiremo con due anni di anticipo”

Genova. Un nuovo cassone posizionato in mare nei prossimi giorni, e nuovi impianti in arrivo a Vado Ligure per costruire i cassoni più grandi, quelli che saranno posizionati dove il fondale è più profondo. Sono i prossimi step per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova secondo quanto spiegato dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Che, indirettamente, a margine della conferenza stampa di chiusura di Euroflora, risponde all’opposizione sulla mancanza di un confronto trasparente sulle tempistiche della grande opera. Oggi, ad attaccare Bucci sul tema sono stati Stefano Giordano e Selena Candia, capigruppo di M5s e Avs in Regione, che si sono visti non calendarizzare un’interrogazione in consiglio.

