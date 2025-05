“Nuova luce per il Comune di Carcare”: firmato l’accordo con Enel Sole per l’efficientamento energetico del paese

Carcare. “Nuova luce per il Comune di Carcare”: è stato sottoscritto questa mattina, 6 maggio, l’accordo con Enel Sole per una “rivoluzione” energetica che porterà, senza alcun costo per i cittadini, ad una vasta operazione di efficientamento energetico su tutto il territorio.

“Il nostro Comune godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Inoltre, si otterrà un consistente risparmio energetico e verranno evitate le emissioni di 132 tonnellate di Co2. In un periodo di crisi energetica come quello attuale, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per potenziare il servizio”.

