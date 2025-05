Oss, parere legale stoppa ulteriori assunzioni da graduatoria Rossomando. Nicolò assicura: “Continuerò a lavorarci”. Natale: “Subito confronto tecnico”

Non è possibile nessuna ulteriore assunzione di oss ex Coopservice in Asl 5 tramite lo scorrimento della graduatoria ex Rossomando: questa la posizione dell’azienda sanitaria spezzina, supportata da un parere legale richiesto dalla stessa, riferita stamani in consiglio regionale dall’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, nel corso della risposta fornita a un’interrogazione illustrata dal consigliere Davide Natale. “Il 27 marzo scorso c’è un’audizione delle sigle sindacali Cgil, Fials e Nursing Up, presenti i capigruppo del Consiglio regionale, il presidente dell’assemblea Balleari e l’assessore. In quella sede tutti i consiglieri avevano testimoniato soddisfazione per come si erano conclusi i lavori e l’assessore Nicolò aveva assunto impegni che andavano nella direzione di valorizzare la cosiddetta graduatoria ex Rossomando, impegno dettato soprattutto da un fatto, cioè il non avere più a disposizione, nemmeno nelle graduatorie, nemmeno in quelle delle Asl prossime alla Asl 5, personale oss da cui attingere”, ha detto il segretario regionale Pd illustrando l’interrogazione. “Di fronte a un fabbisogno di 40 unità per il 2025, si chiedeva appunto, cosa valutata poi positivamente anche dalla giunta, che per l’assunzione di almeno il 50 per cento di tale personale si guardasse alla graduatoria ex Rossomando – ha affermato ancora -. E l’assessore si era assunto l’impegno di comunicare alla direzione Asl 5 di individuare le modalità per poter realizzare quanto stabilito in quella discussione. Ma ad oggi non c’è stato alcun passo avanti e si avvicina l’estate, periodo in cui c’è bisogno anche di personale per eventualmente coprire le ferie; e c’è il tema della mancanza di questo tipo di figure in Asl 5”. Natale infine, rilevata “preoccupazione per il ventilarsi di un nuovo concorso, di una nuova selezione a tempo determinato”, ha chiesto di sapere “quali sono i tempi per attuare quanto, di fronte ai sindacati e ai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, ci si era tutti insieme assunti di poter fare in tempi molto rapidi”.

“Ricordo perfettamente quel giorno in cui insieme al presidente Balleari e a tutti i consiglieri abbiamo avuto una audizione su tre vertenze, una delle quali appunto quella della Coopservice. In quella occasione con il presidente Balleari avevamo manifestato i nostri consenso e vicinanza a queste persone. Io poi ho avuto più colloqui con il direttore generale Asl 5, Paolo Cavagnaro, per comprendere tutta questa vicenda, che è molto ingarbugliata, che ha visto anche a una serie di perizie e valutazioni legali, fatte da un noto studio per conto di Asl 5. Ed è stato formulato un parere legale non favorevole alla assunzione della restante parte di oss”, ha esordito l’assessore Nicolò, che ha poi letto il passaggio finale di una nota inviatagli dal direttore generale Asl 5, Paolo Cavagnaro: “In applicazione della normativa e in accordo con Regione Liguria e le organizzazioni sindacali del comparto – ha dato lettura -, è stato condiviso un percorso in merito alle procedure di reinternalizzazione, prevedendo l’emanazione di bando di avviso pubblico per titoli e colloquio riservato ai dipendenti Coopservice in possesso dei requisiti di cui alla legge 30/12/2021 n.234 per il reclutamento di 33 unità di personale a tempo indeterminato e pieno di operatore sociosanitario, corrispondente al 50 per cento del fabbisogno totale, dando atto che il restante 50 per cento, cioè le altre 33 unità, sarebbero state assunte tramite lo scorrimento della graduatoria concorsuale parallelamente già presente. Il bando di avviso riservato si è concluso con l’approvazione della graduatoria finale di merito, composta da 77 candidati idonei, di cui 33 vincitori e 44 idonei non vincitori. L’azienda ha pertanto proceduto, nel 2023, all’assunzione di 33 unità di oss da scorrimento della graduatoria concorsuale e 33 dalla graduatoria dell’avviso ex emendamento Rossomando”.

