Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo (con foto). Di Daniele Roncagliolo

Inizia in salita la finale Scudetto per la Pro Recco: i biancocelesti perdono a Brescia 12-10. Per tornare in Lombardia il 20 maggio, nell’eventuale “bella”, Di Fulvio e compagni dovranno vincere il 16 Maggio a Sori (ore 21:15).

