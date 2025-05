Bruno Pisano si avvia spedito verso la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, che sovrintende ai porti della Spezia e Marina di Carrara.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti avviato l’iter conclusivo per la nomina del nuovo numero uno di Via del Molo con una comunicazione formale inviata ai presidenti delle Regioni Liguria e Toscana, in cui viene proposta la designazione di Pisano, imprenditore e presidente dei Doganalisti.

La lettera, firmata dal ministro Matteo Salvini, segna l’avvio dell’ultimo atto del procedimento, che dovrà essere seguito dal parere in merito dei due presidente di Regione e dalla vidima da parte delle commissioni parlamentari competenti.

L’articolo Presidente del porto, ci siamo: il ministero ha inviato la proposta di designazione di Pisano ai presidenti di Liguria e Toscana proviene da Città della Spezia.

