Sestri: Riviera Film Festival, al via oggi con il red carpet

Dall’ufficio stampa Riviera International Film Festival

La nona edizione del Riviera International Film Festival ha preso il via oggi, a Sestri Levante, con l’immancabile red carpet al cinema Ariston e la proiezione del primo tra i dieci film in concorso, il thriller Sew Torn, alla presenza della protagonista Eve Connolly. E proprio la giovane attrice irlandese è stata una delle tante stelle sfilate sul tappeto rosso, insieme al presidente di giuria Rufus Sewell, a Matilda Lutz prossima protagonista di Red Sonja per la saga Marvel, al compositore Lele Marchitelli, all’artista della Gen-Z Pietro Terzini, alla satirista Arianna Porcelli Safonov, alla regista vincitrice del Riff 2022 Hajni Kis, al produttore Wolfgang Knoepfler e a Edoardo Pesce e Alessandro Roia, due degli attori del cast di Romanzo Criminale che proprio domani, mercoledì 7 maggio, darà vita a una reunion a 17 anni dalla storica serie.

» leggi tutto su www.levantenews.it