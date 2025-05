Sori: “Il Meteorologo Ignorante” spiega il tempo agli studenti

“Il Meteorologo Ignorante” sarà a Sori giovedì 8 maggio dalle 10 al Teatro comunale. Gianfranco Saffioti, alias “Il Meteorologo Ignorante”, incontrerà i ragazzi della scuola media e della classe quinta elementare, per un incontro educativo intitolato “A lezione di clima e meteorologia”, in cui si discuterà dell’importanza della meteorologia e di come i cambiamenti climatici influenzino il nostro ambiente quotidiano. Saffioti condividerà le sue conoscenze in modo coinvolgente e accessibile, stimolando curiosità e domande tra i ragazzi.

Inoltre, affronterà il tema dell’“Autoprotezione Attiva”, per sensibilizzare i più giovani su come affrontare le situazioni di emergenza legate al clima e incentivare comportamenti responsabili nell’uso delle risorse naturali.

