Tive6 rilancia #LottoconloSpezia per raccogliere fondi per Pediatria: in palio 12 magliette, tra cui quella di Sergio Ferretti

La passione non si ferma, così come la solidarietà. Venerdì, infatti, in occasione del match clou della Serie B Spezia-Cremose, i volontari dell’associazione Tive6 saranno nuovamente presso lo stadio Picco per vendere i biglietti della lotteria #LottoconloSpezia, giunta alla sua sesta edizione.

L’iniziativa, che ha preso il via nel 2017 per l’affetto dei colleghi verso Matteo Tivegna, giovane dipendente Enel e tifoso aquilotto scomparso prematuramente, ha già messo in palio decine di magliette delle Aquile di oggi, alle quali si sono aggiunte, di anno in anno, quelle di Spalletti, Guidetti, Bordin, Coti e Telesio. Sempre con il coinvolgimento e la vicinanza delle vecchie glorie, così come quest’anno è stato e sarà per Sergio Ferretti.

L’ex attaccante dello Spezia, infatti, ha preso parte in maniera telematica alla presentazione della sesta edizione, avvenuta ieri presso la ex centrale Enel, alla presenza di Fausto Tivegna, padre di Matteo, e venerdì sarà presente al Picco per contribuire alla vendita dei tagliandi e alla raccolta di denaro che andrà a finanziare l’acquisto di altri macchinari da destinare alla Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea.

“Ferretti fa parte di quella generazione di giocatori che hanno contribuito a creare il tifo dello Spezia di oggi”, ha sottolineato Paolo Musetti, volto e locomotiva dell’associazione, spiegando anche che la maglia dell’ex numero 10 in palio per la lotteria sarà una ristampa sul materiale tecnico di quest’anno, visto che purtroppo di quelle d’epoca non ce ne sono più disponibili.

Le magliette in palio sono quelle dei giocatori della rosa 2024/2025 GORI – LAPADULA – S. ESPOSITO – P. ESPOSITO – MATEJU – BERTOLA – KOUDA – ELIA – VIGNALI – NAGY – BANDINELLI e della vecchia gloria FERRETTI.

