Treni, oggi sciopero fino alle 17: possibili disagi per i viaggiatori

Genova. E’ iniziato stamattina alle 9 lo sciopero regionale di 8 ore del personale ferroviario ligure. Fino alle ore 17, quindi, treni a rischio cancellazione in tutta la regione. Lo sciopero era stato confermato a fine aprile dopo un incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali all’assessore regionale ai Trasporti per affrontare l’allarmante fenomeno delle aggressioni in ambito ferroviario.

“Alla riunione, tuttavia, non si sono presentate le società del Gruppo FSI, impedendo così un confronto costruttivo e concreto sulle soluzioni da adottare – aveva scritto in una nota stampa la Filt Cgil – La riunione purtroppo è stata infruttuosa anche perché dalla Regione non sono arrivate risposte concrete, ad esempio sulla proposta sindacale di aumentare il contributo regionale per rafforzare le misure contro le aggressioni e incrementare la presenza di personale a bordo treno“.

