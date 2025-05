Tutela del patrimonio culturale, nel 2024 i carabinieri hanno recuperato 340 beni artistici

Genova. Nel 2024 i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova hanno recuperato 340 beni d’arte con una stima economica complessiva che supera gli 800.000,00 euro.

In Liguria, in linea con il dato dell’anno precedente, si registrano 8 furti d’arte. L’attività operativa presenta nel 2024 i seguenti dati statistici, analizzati anche in relazione al biennio trascorso dall’entrata in vigore della Legge n. 22 del 22marzo 2022 che, con l’inserimento nel Codice Penale di 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies), ha apportato un severo inasprimento delle pene per i crimini al patrimonio culturale rispetto a quelle contenute nel Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004): –

