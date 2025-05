“Alla ricerca dell’Umanesimo”. Ciclo di incontri organizzato dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale della Spezia

“Alla ricerca di un nuovo Umanesimo. L’esigenza di riconquistare l’uomo come misura e orizzonte di tutte le cose” è il titolo della serie di incontri organizzati dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale della Spezia patrocinati dalla Fondazione Carispezia e da Confindustria La Spezia. In particolare, il 29 e 30 Maggio, in Confindustria La Spezia e Fondazione Carispezia, si terranno gli incontri sul nuovo umanesimo che vuole rimettere l’essere umano al centro del dibattito politico, economico, tech e giudiziario. Temi di grande attualità e necessità. Seguirà il dettaglio dei relatori e dei moderatori. Per informazioni: gesta@gestaconsulenza.it.

