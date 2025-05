Aromatica: al centro il cibo, il territorio, la bellezza e le storie che ci uniscono

Diano Marina. All’interno di un calendario di eventi ricchissimo per qualità e quantità, “Aromatica, Profumi e sapori della Riviera Ligure” ospiterà sabato anche due imperdibili appuntamenti letterari da non perdere, che mettono al centro il cibo, il territorio, la bellezza e le storie che ci uniscono.

Alle ore 17.00, Oscar Farinetti sarà protagonista della presentazione del suo ultimo libro “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura dell’essere umano” (Slow Food Editore). Imprenditore visionario e fondatore di Eataly e Green Pea, Farinetti ci guiderà in un viaggio tra parole, sapori e ricordi: un libro che intreccia guerra, amore, sogni e momenti di vita quotidiana, dando voce a personaggi famosi e anonimi, con uno stile capace di toccare cuore e mente. Storie ispirate dalle fotografie di Bruno Murialdo, che raccontano il cibo come gesto d’amore, come cura, come linguaggio universale. Farinetti ha ricevuto due lauree Honoris Causa, ha scritto vari libri di successo e tiene conferenze in tutto il mondo, devolvendone interamente gli introiti a due Fondazioni no profit: la Fondazione Mirafiore che si occupa di diffondere la letteratura e Earth (Eataly Art House) che si occupa di diffondere l’arte.

