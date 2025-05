Arriva a Genova in prima italiana ‘Ocean’ il film documentario di David Attenborough

Genova. Dopo la World Première che si è svolta ieri, martedì 6 maggio, a Londra, alla Royal Festival Hall del Southbank Centre, sabato 10 maggio Fondazione Friends of Genoa porta a Genova il film documentario ‘Ocean’ di David Attenborough, per una proiezione esclusiva e unica in Italia.

Diretto da Keith Scholey, Toby Nowlan e Colin Butfield, Ocean racconta il legame profondo tra oceano e vita sulla terra, mostrando la bellezza e la ricchezza, ma anche la fragilità degli ecosistemi marini, e lanciando nel contempo un messaggio di speranza per il futuro del pianeta.

