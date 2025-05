Community portuale: “Pisano uno di noi, iniezione di fiducia sul futuro del porto”. Spedizionieri: “Siamo certi sarà affrontare le sfide importanti che ci attendono. Grazie a Federica Montaresi”

Il porto è di chi sulle sue banchine lavora e di chi garantisce, proprio attraverso il lavoro, un presente e un futuro a centinaia di famiglie. Alla Spezia nel momento di scegliere un presidente per l’Autorità di Sistema Portuale questa che sembrerebbe un’ovvietà, ma tale non è, è stata rispettata ed è quindi con grande soddisfazione che la Community portuale spezzina saluta la designazione del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Bruno Pisano. “Il fatto che sia stato scelto “uno di noi” e che il viceministro Edoardo Rixi non solo abbia voluto consultarci ma abbia anche dato seguito concreto alla condivisione con noi rappresenta un segnale importante e al tempo stesso una iniezione di fiducia sul futuro del porto. In quanto Community portuale “esprimiamo quindi il nostro ringraziamento al governo e al neopresidente e amico Bruno Pisano facciamo pervenire gli auguri di buon vento, certi che saprà avviare una nuova stagione di affermazione del porto spezzino, anche come unicità nel panorama della Portualità nazionale. Un grande ringraziamento va a Federica Montaresi che prima nella veste di segretario generale quindi di Commissario ha saputo tenere la barra al centro”.

Sempre in attesa che la nomina venga poi ufficializzata con i vari passaggi parlamentari, anche il presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto della Spezia Alessandro Laghezza, il consiglio direttivo e gli Associati augurano a Bruno Pisano,”protagonista per quarant’anni della crescita di questo scalo, di proseguire la sua opera nel fondamentale ruolo di presidente dell’Autorità di Sistema portuale. Lo attendono sfide importanti, che siamo certi saprà affrontare con determinazione e professionalità, nel segno della collaborazione con tutta la comunità portuale. Un sentito ringraziamento a Federica Montaresi per il prezioso contributo dato durante il periodo di commissariamento, svolto con professionalità e senso di responsabilità.

