Comunali, Piciocchi in crescita. Salis: “I sondaggi sono ballerini ma restiamo in vantaggio”

Genova. “I sondaggi sono ballerini, le sensazioni sono positive, ma c’è un elettorato mobile che può fare la differenza sulla riga del 50 o 51%”. Silvia Salis, candidata del centrosinistra, commenta – a margine di un dibattito organizzato dai sindacati del trasporto pubblico locale – il recente sondaggio commissionato dal centrodestra e che vede Pietro Piciocchi recuperare e attestarsi a 3 punti di distanza. Valori a grandi linee confermati da altri sondaggi pubblicati da vari media locali.

Ieri la notizia ha galvanizzato i supporter del vicesindaco reggente, oltre che Piciocchi stesso, nonostante Salis resti al momento in vantaggio. La front runner del campo largo non si scoraggia: “Sono sondaggi molto ballerini con una forbice molto ampia, variano in base al momento, in base al tipo di rilevamento – dice – io, quello che vedo e sento, è una grande partecipazione da parte dei cittadini, una voglia di cambiare la città, e comunque anche gli ultimi sondaggi parlano sempre di una differenza abbondante, per cui noi giriamo lì attorno al 50%, punto più punto meno, e la forbice è del 3,5%, detto questo c’è un elettorato mobile che sulla riga del 50 51 fa la differenza“. La differenza, vale a dire, tra una vittoria al primo turno o la necessità di andare al ballottaggio.

