Migliaia di fedeli con gli occhi puntati sul camino, in attesa della fumata che segue la prima votazione dei cardinali riuniti in conclave per eleggere il nuovo Papa, successore di Francesco. Telecamere puntate sul camino mentre gli esperti vaticanisti cercano di capire perché la fumata tardi tanto. Slittano perfino i telegiornali regionali. A presidiare il camino un gabbiano curioso, anche lui in attesa della fumata, ma meno paziente dei fedeli in piazza.

