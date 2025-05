Corte di Mare celebra a Varazze tutte le mamme con tre giornate speciali

Varazze. In occasione della Festa della Mamma, il Centro Commerciale Corte di Mare di Varazze, Via Montegrappa 43, dedica tre giornate a tutte le mamme, con un programma ricco di emozioni, colori e profumi.

Dal 9 all’11 maggio 2025, la galleria interna ospiterà il “Wall of Love”, un grande pannello colorato dove bambini, figli e famiglie potranno dedicare un messaggio d’amore alla propria mamma. Un’occasione unica per dirle “ti voglio bene” in modo semplice e sentito, attraverso dediche scritte, foto e selfie da conservare o condividere anche online, con l’hashtag #festadellamamma.

