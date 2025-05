Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività

Savona. Manca un mese al ritorno del Festival della Maiolica, in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nei Comuni della Baia della Ceramica – Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Tre giorni di eventi diffusi per dare ufficialmente il via all’estate, con performance, laboratori, incontri, mostre e momenti conviviali, tutti legati al mondo della ceramica artistica e artigianale. L’edizione 2025 segna una novità importante: il festival è ora gestito dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, che ne cura il coordinamento, insieme con i Comuni, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona.

Il programma ufficiale, disponibile su www.festivaldellamaiolica.it e in continuo aggiornamento, propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, con eventi di rilevanza anche nazionale. Tra questi, la mostra “Carlos Carlé e il grande gres”, che inaugurerà venerdì 6 giugno alle 18 presso il Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina. Da non perdere anche “Nuove rotte per la ceramica” alla Pinacoteca Civica di Savona, un omaggio alle dieci città dell’AICC che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

