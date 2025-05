Frijia: “Il turismo è un’opportunità, non una minaccia. Basta con l’allarmismo ideologico”

“È ormai diventato di moda demonizzare il turismo. Si parla di “turistificazione” come se fosse una calamità, ma la verità è ben diversa: la crescita dei flussi turistici rappresenta una risorsa economica vitale, soprattutto per territori come il nostro che hanno finalmente iniziato a raccoglierne i frutti”. Così l’onorevole Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo del Comune della Spezia replica alle considerazioni mosse dal gruppo Pd.

“Dove altri vedono caos, noi vediamo vitalità. Dove altri lamentano la presenza di B&B, noi vediamo famiglie che riescono a mettere a frutto un patrimonio immobiliare altrimenti sottoutilizzato. Se gli affitti tradizionali scarseggiano, è il mercato a parlare: l’offerta si adatta alla domanda. Non si può continuare a difendere a oltranza un modello di città chiusa, ferma e autoreferenziale. Il turismo porta con sé vivacità economica, opportunità lavorative e un rinnovato fermento culturale. I quartieri si animano, i locali lavorano, le attività si moltiplicano. E no, non è solo una questione di “pochi proprietari privilegiati”: è l’intera economia a beneficiarne, direttamente o indirettamente.”

L’assessore si sofferma poi sull’abuso del concetto di sostenibilità: “Spesso dietro questo termine si cela un pretesto per bloccare tutto. Sostenibilità non significa stagnazione, ma capacità di evolvere mantenendo equilibrio. Anche i prezzi alti – tanto criticati – sono parte di una selezione naturale che migliora l’offerta e responsabilizza la domanda.”

