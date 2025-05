Giornata dello sport, a Castelnuovo ci saranno anche Stefano Mei e Lorenzo Ricci

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra organizza, sabato 10 maggio dalle 14.30, presso il centro sportivo, un evento dedicato allo sport, alla salute e ai valori che porta con sé, insieme a tutte le associazioni del territorio, ai bambini e ai giovani castelnovesi. Alla presenza del Presidente Fidal Stefano Mei che interverrà alle 17.30 e premierà giovani atleti e le associazioni sportive presenti, insieme all’ex atleta paralimpico Lorenzo Ricci. Saranno presenti Pattino club La Spezia e Hockey Sarzana, Asd DES scuola di danza, And Planet Dance Akademy Ballomania, Sarzana Basket, Padel Timeout, Crossfit, Asd Levante Sarzana, Asd Volley Colombiera, Asd Dream, Asd Team Mollica, Asd Pedale Sarzanese, Scuola Tennis Castelnuovo Magra, Asd Circolo Scherma La Spezia, Canottieri Velocior 1883 La Spezia, Asd Pro Avis, OCR Warriors Team, Asd Afaph, Asd Colli 2024, Centro Studi Karate Shotokan. Ci saranno inoltre l’Avis di Castelnuovo Magra, la Pubblica Assistenza Luni, la Protezione Civile di Castelnuovo Magra sempre collaborative, un ringraziamento anche al Time Out e a Sport Life Castelnuovo Magra per il sostegno alla manifestazione. In caso di pioggia csi terrà ugualmente alle 17.30 la consegna degli attestati alle associazioni e agli atleti con Mei e Ricci sotto la tensostruttura del centro sportivo.

L’articolo Lerici, alunni della scuola dell’infanzia alla scoperta dei siti arborei monumentali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com