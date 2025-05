Giornata mondiale sul tumore dell’ovaio, in Liguria 150 nuove diagnosi all’anno

Liguria. In occasione della Giornata mondiale sul tumore dell’ovaio, che si celebra ogni anno l’8 maggio, la Regione Liguria rinnova l’impegno nella promozione della conoscenza e della cura di una patologia oncologica ancora troppo spesso diagnosticata in fase avanzata.

Il tumore dell’ovaio è uno dei più insidiosi tra quelli ginecologici, con sintomi iniziali spesso vaghi e difficili da interpretare. Ogni anno, in Italia, colpisce circa 5.000 donne: in Liguria sono circa 150 le nuove diagnosi/anno e circa 500 pazienti in trattamento.

