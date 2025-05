I vigili del fuoco di Albenga ricordano l’elicotterista Rinaldo Enrico, morto in servizio 52 anni fa

Albenga. I vigili del fuoco di Albenga hanno ricordato l’elicotterista Rinaldo Enrico, morto in servizio 52 anni fa.

“Tra le figure che hanno scritto le pagine più luminose della storia dei Vigili del Fuoco italiani, spicca il nome del maggiore Rinaldo Enrico, nato ad Albenga nel 1920 – lo ricordano i colleghi -. Uomo di coraggio e di visione, fu uno dei primi piloti d’elicottero del Corpo nazionale e fondò il nucleo elicotteristico dei Vigili del Fuoco di Genova, ponendo le basi per un nuovo modo di concepire il soccorso. La sua vita fu segnata da un’instancabile dedizione al salvataggio di vite umane. Prima ancora di solcare i cieli, Enrico era stato sommozzatore e nel 1961 si distinse contribuendo a salvare sette operai dei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente, intrappolati in una cassaforma in cemento ribaltata. Un’impresa che già allora parlava del suo sangue freddo e della sua ferrea determinazione”.

