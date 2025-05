Il comitato civico popolare “Liberi e forti” chiede l’istituzione di un assessorato alla Disabilità

Genova. Il comitato civico popolare “Liberi e Forti”, una realtà civica e popolare nata dal desiderio di riattivare una partecipazione popolare fondata su valori solidi e su un impegno politico ispirato ai principi del personalismo cristiano, della solidarietà sociale e dell’equità. Il nostro Comitato si colloca nell’area del centro che guarda con convinzione ai temi della giustizia sociale e della dignità della persona, in continuità con la migliore tradizione democratica e riformatrice italiana. Pur in attesa di una strutturazione formale come associazione, agiamo già oggi come soggetto civico con l’ambizione di contribuire al rinnovamento etico e politico della città.

Presentata una mozione ufficiale, elaborata dal Comitato e già consegnata alla candidata sindaca Silvia Salis, nonché ai referenti del suo progetto civico e politico. Il documento è stato inoltre trasmesso direttamente ai candidati al consiglio comunale Stefano Costa, Arianna Viscogliosi, Antonella Canepa e Sara Tassara, che il nostro comitato intende sostenere alle prossime elezioni amministrative.

