In val Polcevera l’11 maggio il raduno delle Fiat 500 “A spasso per le 3 valli”

Genova. Domenica 11 maggio a San Quirico di Val Polcevera, si terrà la decima edizione del raduno di Fiat 500 e derivate denominato “500 a spasso… per le 3 valli” in cui la mitica bicilindrica sarà protagonista di una giornata dedicata a lei; scorrazzeranno da Bolzaneto a Casella fino a Sorrivi per le vie della Valpolcevera, Valle Scrivia e Valbrevenna in cui rallegreranno con i colori e i clacson festosi delle piccole 500 d’epoca.

Il Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Genova è l’organizzatrore dell’evento e grazie alla collaborazione della Pro Loco Valpolcevera ed insieme a vari enti riesce ad offrire ai partecipanti una giornata curiosa ed interessante, il tutto scortati con le staffette degli amici delle Honda Gold Wing Club Italia.

