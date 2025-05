La Canottieri Velocior allo Special Beach Sprint.

Un evento storico ha segnato il primo weekend di maggio sulle rive del Lago di Garda: il debutto degli Special Olympics nella disciplina del Beach Sprint, reso possibile dal forte impulso della Canottieri Bardolino e dal concreto impegno inclusivo promosso dall’intera Società Canottieri Bardolino (VR) – dalla dirigenza ai tecnici e a tutti i volontari – con un contributo fondamentale giunto dalla sinergia con il Comitato Veneto Special Olympics, in particolare grazie alla referente tecnico regionale Federica Sartori, ex canottiera di livello mondiale. A questa significativa opportunità offerta dalla nuova disciplina sportiva olimpica non poteva mancare la Canottieri Velocior, con il suo dinamico Settore Special Olympics – Pararowing, coordinato da Pino Cocco sotto la guida del nuovo presidente della società ligure, Gianluca Beverini. La spiaggia di Lazise ha ospitato la seconda prova del Campionato Italiano di Beach Sprint, Trofeo Filippi, con una nutrita partecipazione di società canottiere provenienti da tutta Italia e di ben tredici club europei. Il programma Special Olympics Canottaggio si è aperto sabato 3 maggio pomeriggio con le prove di Beach Sprint adattato su imbarcazioni Coastal Rowing quattro di coppia unificato con timoniere, vedendo la partecipazione di tre equipaggi del sodalizio spezzino: l’equipaggio composto da Lorenzo Bonati, Alessia Bono, Leonardo Rubini e Pino Cocco, con Giorgio Mastrini al timone, ha concluso la prova all’ottavo posto; Francesco Nieri, Leonardo Lancia, Cinzia Riccobaldi e Miriam Boutaoui, timonati da Alessandro Lancia, si sono classificati settimi; e l’armo formato da Elisa Mastrini, Michele Fedi, Lucia Sortino e Miriam Boutaoui, con Giorgio Mastrini ancora al timone, ha ottenuto un brillante quarto posto. La domenica mattina, presso la Canottieri Bardolino e sotto la sapiente regia di Federica Sartori con lo staff tecnico locale, si sono svolte le prove di Indoor Rowing nelle categorie Singolo maschile e femminile e nelle staffette unificate, competizioni in cui si sono distinti gli atleti spezzini, frutto dell’esperienza e degli allenamenti curati dal direttore sportivo Mario Casassa e dal direttore tecnico della Canottieri Velocior Riccardo Mazzoni, con il prezioso supporto in palestra e sul campo dei volontari Giovanna Lattanzio, Mariella Andreoni e Ivano Marangone: nei singoli, Leonardo Rubini ha conquistato la medaglia d’oro assoluta sia nella prova maschile che in quella femminile, mentre Leonardo Lancia ha vinto l’oro di categoria, con argento per Elisa Mastrini, Michele Fedi, Michael Marangone e Lorenzo Bonati, e bronzo per Francesco Nieri; nelle staffette unificate, ha brillato la medaglia di bronzo assoluta conquistata da Leonardo Rubini, Alessia Bono, Miriam Boutaoui e Lorenzo Bonati, con buone prove anche delle staffette composte da Giovanna Lattanzio, Elisa Mastrini, Michael Marangone e Lucia Sortino, e da Cinzia Riccobaldi, Michele Fedi, Francesco Nieri e Leonardo Lancia. “Per tutti gli atleti partecipanti è stata un’esperienza meravigliosa,” ha dichiarato Pino Cocco, responsabile e tecnico del Settore Special e Paralimpico. “Come Canottieri Velocior siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti di aver scritto una pagina importante nella storia della nostra gloriosa società. È stata un’esperienza molto formativa, poiché siamo abituati ad allenarci e gareggiare nel canottaggio olimpico. Oggi, invece, abbiamo sperimentato nuove tecniche, come entrare in acqua con la barca e scendere di corsa quando il Coastal Rowing spiaggia, dopo aver remato 500 metri, per poi correre sulla sabbia mano nella mano con l’Atleta Speciale e l’Atleta Partner. Un’emozione e una soddisfazione uniche,” ha concluso Cocco, aggiungendo: “Non è assolutamente banale né scontato per loro, che non avevano mai provato nulla di simile in allenamento; anche da questo punto di vista, è stato un test importante per la loro crescita personale e autostima. Aggiungo che possiamo essere orgogliosi del debutto degli ‘Special Beach’ grazie a Federica Sartori, tecnico regionale veneto, a Francesca Grilli, referente nazionale Canottaggio Special Olympics, e alla Federazione Italiana Canottaggio nella figura del consigliere Massimiliano D’Ambrosi,” concludendo: “Questa gara è il primo passo per sensibilizzare il movimento internazionale Special Olympics Canottaggio.”

