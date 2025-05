Lerici, alunni della scuola dell’infanzia alla scoperta dei siti arborei monumentali

Sabato 10 maggio il Comune di Lerici propone una passeggiata botanica alla scoperta dei suoi siti arborei monumentali dedicata agli alunni della scuola dell’infanzia, che potranno poi godere di una lettura nelle aiuole dei giardini del Lungomare Vassallo. L’iniziativa è stata organizzata per celebrare la Giornata nazionale degli alberi monumentali d’Italia 2025 (oltre 4.600 le piante censite nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia del ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità ambientale), che sarebbe dovuta cadere appunto sabato prossimo, ma che è stata rinviata a data da destinarsi in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

Tre i siti arborei monumentali nel comune di Lerici: l’Orto dei Frati; la magnolia di Piazza Garibaldi e la tamerice all’ingresso della stessa piazza. I bambini saranno guidati in una passeggiata per scoprirne storia e in seguito potranno godere della lettura del volume Una casa nel bosco, di Inga Moore, che fa leva sui valori civici di collaborazione, sostegno e aiuto reciproco.

“In occasione della Giornata nazionale degli alberi monumentali, si propone un percorso itinerante alla scoperta dele aree verdi cittadine. Spesso ci troviamo ad attraversare le nostre città senza renderci conto delle peculiarità botaniche e vegetative che le popolano – dichiara in una nota Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici -. Questo percorso vuole restituire consapevolezza dei nostri spazi ed insegnarci ad osservare e a conoscere il nostro patrimonio verde, per stimolare nei nostri giovani cittadini momenti di ispirazione e riflessione sul tema ambientale e naturale”.

“Stimolare il rispetto verso l’ambiente, potenziando la sostenibilità è l’obiettivo chiave del percorso. L’osservazione, l’ascolto, il tatto, verranno affinati con l’intento di imparare a riconoscere il linguaggio naturale con i suoi suoni, i suoi colori e i suoi comportamenti. L’esperienza produrrà numerosi spunti di riflessione, che potranno diventare stimolo di lavoro per laboratori in classe”, aggiunge Laura Toracca, assessore alle Politiche dell’infanzia.

