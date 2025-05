Ponte Morandi, nella memoria dei pm l’attacco di Mion ai vertici Aspi: “Lo autocertificavano. Era una contraddizione, avrebbero dovuto chiuderlo”

Genova. Le parole di Gianni Mion, ex amministratore delegato della holding della famiglia Benetton, la Edizione (dal 1986 al 2016) ed ex consigliere di amministrazione di Atlantia, che hanno provocato un terremoto dopo che sono state ribadite nell’aula del processo per il crollo del Morandi, rappresentano per i pm una delle affermazioni più forti e decisive sulla gestione da parte di Aspi del viadotto Polcevera.

E nella memoria finale depositata nei giorni scorsi dall’accusa tornano potenti come atto di accusa a Castellucci e soci. “I tecnici spiegarono che sul Morandi c’era un difetto di progettazione che creava delle perplessità sul fatto che quel ponte potesse stare su. Chiesi se c’era qualche ente esterno che potesse certificare l’agibilità di questo ponte e l’ingegner Mollo (Riccardo, ex direttore generale Aspi, ndr) disse “ce lo autocertifichiamo”.

