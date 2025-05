Porto Venere, opposizione all’attacco sul trasporto pubblico: “In 12 anni l’amministrazione non è stata capace di risolvere il problema”

“Per il dodicesimo anno consecutivo, le amministrazioni Cozzani-Sturlese si dimostrano incapaci di offrire una soluzione concreta alla mobilità pubblica durante la stagione estiva, lasciando turisti e residenti letteralmente a piedi. Il problema, evidentemente, non li riguarda: sindaco e assessori continuano a parcheggiare ogni giorno sul marciapiede davanti al Municipio, proprio di fronte all’ufficio della Polizia locale, senza mai ricevere una sanzione. Chi invece è costretto a usare i mezzi pubblici deve affrontare disservizi continui da Pasqua a settembre”. Lo affermano in una nota stampa i consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro, facendo riferimento all’ultimo episodio che ha trovato spazio sulle cronache locali, ovvero quello che lo scorso 1° maggio ha visto decine di turisti rimanere dopo le 20 in attesa di un autobus che non sarebbe mai arrivato.

“Basterebbe una semplice telefonata ad Atc per intervenire, ma la giunta di Porto Venere non è nemmeno in grado di fare questo, nonostante l’azienda sia da otto anni gestita da dirigenti scelti dalla loro stessa area politica. Che sia per volontà politica o incapacità amministrativa, la mancata risoluzione di questo problema è inaccettabile e scaricare le colpe su Atc non salverà la faccia dell’amministrazione comunale. La situazione critica è resa ancora più evidente dall’assenza di un assessorato al Turismo, che si accompagna alla mancanza di un assessorato alla Cultura: due lacune che impediscono di gestire i flussi turistici in modo serio e strategico per la fruizione dello straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Siamo, inoltre, l’unico Comune turistico della provincia privo di un piano di mobilità pubblica, mentre realtà come Lerici, Riomaggiore, Vernazza e Monterosso hanno lavorato duramente in questi anni per migliorare l’accoglienza e i servizi. La nuova stagione estiva è appena iniziata, ma i vecchi problemi restano, puntuali come sempre. Chissà ancora per quanto”, concludono i consiglieri di minoranza.

