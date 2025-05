‘Radio Futuro Aperto’ in tournée nelle scuole cittadine. Ottava puntata alla scuola media “Poggi-Carducci”

Perché fare radio? Per incontrarsi! Dalla sperimentazione dell’estate 2024, ricorderete il podcast Spiazza Futuro – La radio in città, il laboratorio di Futuro Aperto, in collaborazione con Radio Rogna, approda nelle scuole con una vera e propria tournée negli Istituti Secondari di I e di II Grado del territorio. Dodici adolescenti, nel mese di luglio 2024, hanno percorso i quartieri simbolo della Spezia a bordo dello studio mobile FurgoMytho, raccontando la città grazie alla voce. Ora che le lezioni sono riprese è “il furgone con la radio dentro” a raggiungere gli studenti nei loro spazi di apprendimento.

