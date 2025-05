Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 26enne, senza fissa dimora, per tentata rapina e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Ieri pomeriggio il giovane, di nazionalità algerina, è entrato in un supermercato in vico Casana, in centro storico, e dopo aver seguito tra gli scaffali una signora che stava facendo la spesa, le infilato una mano nella tasca della giacca e si è impossessato del suo smartphone.

