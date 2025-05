Tutto pronto per la riapertura di Podere Lovara al pubblico

Da giovedì 8 maggio il Fondo per l’Ambiente Italiano Ets apre al pubblico Podere Lovara sul Promontorio di Punta Mesco: 45 ettari di macchia mediterranea a picco sul mare, raggiungibile solo a piedi lungo il sentiero che collega Levanto e Monterosso. Un Bene inserito in una zona dal grande valore paesaggistico e culturale, immerso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, sito di Interesse Comunitario e Patrimonio Unesco, donato al Fai nel 2009 dall’Immobiliare Fiascherino s.r.l. di Monza. Fanno parte del Bene anche tre fabbricati rurali, le due “Case Lovara” – Casa Rossa, con nuovi spazi recuperati per l’accoglienza e il ristoro, e Casa Bianca, che ospiterà il video racconto immersivo “Questo è un Parco dell’uomo” dedicato alla storia del paesaggio di Punta Mesco – e Casa Nuova.

Grazie a un accordo tra il Fai e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con il coinvolgimento del Comune di Levanto che ne ha condiviso le finalità, Podere Lovara diviene un centro di educazione e formazione ambientale: un nuovo presidio nell’area tutelata e gestita dal Parco, che offre ai camminatori lungo il sentiero non solo l’occasione di fare una sosta utile e dilettevole, grazie ai nuovi servizi di accoglienza e di ristoro con prodotti del territorio, ma soprattutto di vivere un’esperienza culturale originale e memorabile.

