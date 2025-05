Un’ora di silenzio contro la guerra, il presidio che dura da 23 anni. Crucioli: “Da Genova può iniziare la pace”

Genova. Striscioni, cartelli e silenzio. Questo è l’appuntamento che ogni settimana, al mercoledì alle 18 in punto in piazza a De Ferrari si rinnova oramai da più di 23 anni con “L’ora di silenzio contro la guerra”. Obiettivo: testimoniare il no ai conflitti e il sì alle politiche di pace. In Italia come nel mondo.

Oggi, per l’appuntamento numero 1197, molti i significati: con le notizie di sangue che non si fermano, e che arrivano da Gaza, Ucraina e oggi anche da India e Pakistan. E poi la campagna elettorale per le comunali genovesi, dove per la prima volta, dal basso, è arrivato l’appello per l’istituzione di un assessorato alla Pace.

