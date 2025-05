Visitabile in Mediateca regionale la mostra fotografica dedicata al cimitero monumentale dei Boschetti

È stata inaugurata nei giorni scorsi presso la Mediateca regionale di Via Firenze, alla presenza dell’assessore ai Servizi cimiteriali Giulio Guerri, la mostra fotografica dedicata al patrimonio artistico-culturale del cimitero monumentale dei Boschetti, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Obiettivo Spezia. La mostra rientra fra le iniziative organizzate per celebrare i 150 anni dell’apertura del cimitero urbano della Spezia e vede esposte ventidue fotografie realizzate da Roberto Celi, Giuseppe Rudisi, Giulia Gili, Marco Raffellini, Giada Guastini, Stefania Acquaviva, Thomas Ferragina, Stefano Landi, Tiziana Pieri, Maria Pia Pozzi, Sabrina Vasoli e Alessandro Zavanella. Alla presentazione, durante la quale l’assessore Guerri ha sottolineato la volontà di promuovere la conoscenza dello straordinario patrimonio di arte e memoria custodito dal cimitero monumentale cittadino, sono intervenuti, in rappresentanza di Obiettivo Spezia, Roberto Celi e Giuseppe Rudisi, i quali hanno illustrato le attività dell’associazione e lo specifico impegno dedicato dal gruppo allo studio e al racconto per immagini dei capolavori e delle testimonianze storiche che si possono scoprire e contemplare visitando il cimitero dei Boschetti.

La mostra, con ingresso libero, sarà visitabile fino al 10 maggio il lunedì e il martedì dalle 8.15 alle 12.30, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.15 alle 12.

