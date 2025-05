Albissola, al via i lavori di regimazione delle acque bianche nell’ultimo tratto di via Rossini

Albissola Marina. Via ai lavori per il rifacimento e l’ampliamento del canale di regimazione delle acque bianche lungo l’ultimo tratto di via Rossini compreso tra viale Perata e fino all’intersezione con via Boito. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Silvestro che aggiunge: “l’intervento servirà per migliorare l’efficienza della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche della vicina via Forzano le cui caditoie scaricano sulla tubazione che è proprio oggetto dei lavori”. L’intervento avrà una durata prevista di quattro settimane per un investimento complessivo stanziato di 78.547, 26 euro comprensivo di Iva e oneri della sicurezza.

Con oggi sono iniziati dunque i lavori: “Brevemente il progetto di potenziamento di questa tratta di condotta di convogliamento delle acque piovane, predisposto dal settore Lavori Pubblici comunale – spiega Luigi Silvestro – prevede il completo rifacimento della vecchia tratta di canalizzazione risultata, a seguito di recenti verifiche e video ispezioni da parte dei tecnici comunali, inadeguata per dimensione e danneggiata in alcuni punti, attraverso il taglio della pavimentazione stradale e relativo scavo fino ad una profondità massima di 2 metri, la posa in opera di una nuova tubazione in polietilene ad alta densità a parete strutturata per fognature stradali, di dimensione maggiorata rispetto all’attuale condotta”.

