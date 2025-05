Authority, Rete Imprese: “Bruno Pisano profilo autorevole per un ruolo strategico a livello territoriale”

Rete Imprese La Spezia interviene in relazione alla designazione del Mit a favore della nomina di Bruno Pisano alla Presidenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. “In attesa del parere favorevole delle regioni Liguria e Toscana siamo lieti di poter esprimere soddisfazione sull’individuazione di un profilo autorevole per questo strategico ruolo a livello territoriale e certi che presto potremo augurare buon lavoro al nuovo Presidente Pisano -. Scrivono in una nota congiunta i presidenti di Cna Davide Mazzola, Confartigianato Paolo Figoli, Confesercenti Alessandro Ravecca e Confcommercio Sergio Camaiora riuniti nella sigla di Rete Imprese La Spezia -. L’esperienza maturata nella sua carriera imprenditoriale sul settore si unirà alla grande conoscenza della realtà spezzina e, prevediamo, al particolare orgoglio di difendere la competitività di questo scalo. Un nome legato al territorio non può essere colto che positivamente, dato che comporta un background di conoscenze in merito alle criticità specifiche e consente di non dover attendere i tempi necessari per apprenderle ex novo”.

“Siamo sicuri di poter intraprendere con lui percorso di ascolto e confronto che tenga conto delle piccole e medie imprese che operano in simbiosi con il porto come ad esempio in relazione al ruolo fondamentale del trasporto e alle relative criticità e, dobbiamo aggiungere, ai tanti nuovi e crescenti ambiti della blue economy. Come Rete Imprese ci mettiamo a disposizione del nuovo Presidente per lo sviluppo di sinergie che possano far crescere il settore portuale e il suo indotto.” Conclude la nota di Rete Imprese La Spezia.

