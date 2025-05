Cattolica Assicurazioni Firenze, una serata per promuovere i legami tra sport, comunità e protezione assicurativa

Una serata di sport, business e di amicizia quella organizzata da Cattolica Assicurazioni Firenze, azienda da sempre punto di riferimento nazionale nel settore delle soluzioni assicurative dedicate alle società sportive, che nella rinnovata hospitality dello stadio Picco ha accolto tanti ospiti per trattare i temi che legano il mondo dello sport, la sua comunità e la sua protezione assicurativa. Nella magnifica cornice dello stadio spezzino, la serata ha regalato grandi spunti, rinnovando i valori di Cattolica Assicurazioni Firenze: proteggere, valorizzare e sostenere lo sport italiano in tutte le sue dimensioni, offrendo non solo coperture assicurative su misura, ma anche occasioni di relazione e crescita condivisa, il tutto accompagnato da un aperitivo e una cena ispirata alla tradizione gastronomica ligure. Una serata voluta e promossa da Luca Amendola, titolare di Cattolica Assicurazioni Firenze, che ha commentato con orgoglio l’esito dell’evento: “Sono molto contento, la serata è stata veramente meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a mettere insieme varie regioni d’Italia e varie società calcistiche. Abbiamo avuto l’onore di essere presenti all’interno dello Stadio Picco, alla Spezia, società partner che ci accoglie ormai da diversi anni con una meravigliosa ospitalità. Si è respirata una bella atmosfera e si sono presentate anche tante altre persone del mondo sportivo. Abbiamo avuto la visita con piacere del direttore generale della Lega Pro, Fabio Santoro, che ci ha onorato con la sua presenza, pur essendo un periodo denso di impegni derivanti dai play-off e play-out. Ma soprattutto abbiamo voluto far ammirare la bellezza di questo stadio e di questa ospitalità. Lo Stadio Picco è veramente uno stadio innovativo, molto bello”.

