Centro e zona Mirabello, stop alcol da asporto dal tramonto all’alba per gli esercizi di vicinato sotto i 150 metri

Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 18:00 alle 6:00 per gli esercizi di vicinato alimentari e misti con superficie inferiore ai 150 metri quadrati; divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo per tutte le altre attività, dalle ore 21:00 alle 6:00. Lo dispone – con decorrenza dal 10 maggio prossimo fino al 31 dicembre 2025 compreso e fatti salvi i limiti di legge già vigenti – un’ordinanza sottoscritta oggi dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e riguardante l’area così delimitata:

• Centro urbano: Via Fiume (tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi (tra viale Amendola e via dei Pioppi), via A. Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo, via Bezzecca;

• Zona Porto Mirabello: Area demaniale marittima, via A. Moro, largo Fiorillo, passeggiata Morin, Porta Paita.

“In specifiche aree cittadine si sono verificati episodi di disturbo alla quiete, degrado urbano e violazioni delle norme di convivenza civile, con fenomeni di risse, ubriachezza molesta, danneggiamenti e abbandono di rifiuti, in particolare vetro – si legge in un passaggio dell’ordinanza -. L’utilizzo di bottiglie di vetro rappresenta un pericolo per la sicurezza e ostacola le operazioni di pulizia; i residenti hanno segnalato disagi connessi al consumo di alcolici e alla presenza, in orario serale e notturno, di gruppi che compromettono la vivibilità delle aree interessate. Le forze dell’ordine hanno evidenziato criticità legate alla vendita di alcolici e contenitori in vetro, con ripercussioni su sicurezza e decoro urbano”. Il provvedimento aggiunge che “le attività di vicinato” situate nell’area oggetto del provvedimento “sono risultate essere punto di ritrovo e ricettacolo per soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, alla consumazione di reati ed alla violazione dei regolamenti comunali, nonché di clandestini sul territorio nazionale, come testimoniato dai numerosi interventi repressivi delle forze di polizia a competenza generale e locale”. E, si legge ancora, “le limitazioni alla vendita di alcool previste per le nuove aperture di attività commerciali nell’area in cui si applica ‘l’Intesa tra Regione Liguria e Comune della Spezia – individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico – art. 1, comma 4 DLgs 222/2016 per l’insediamento di attività commerciali’ non hanno rappresentato un sufficiente deterrente ai fenomeni sopra descritti”.

