Chiavari: “Impossibile convivenza con i pullman turistici in piazza Nassiriya”

Riceviamo segnalazioni dal personale viaggiante Amt provinciale che il comune di Chiavari da un ennesima dimostrazione del suo disinteresse al trasporto pubblico, oltre a “spacchettare ” capolinea , a non dare i dovuti spazi al trasporto pubblico ed a fare lievitare i costi per l’azienda (l’allungamento delle linee verso capolinea più distanti fino a prova contraria è un costo) ora fa rilasciare permessi ai bus turistici per farli stazionare diverse ore in Piazza Nassiriya, peccato che , con solo 3 stalli a disposizione e 4 linee che vi devono sostare (non avendo più il capolinea alla stazione) la convivenza con altri mezzi in sosta è impossibile, è dalle 15 di oggi(giovedì 8 maggio ) che un bus turistico è in sosta togliendo uno stallo prezioso e costringendo il personale a lavorare non in sicurezza ed a eseguire pericolose manovre con mezzi pesanti.

La mancanza di sicurezza in piazza Nassiriya non è una novità, da oltre un anno aspettiamo che il comune mantenga le promesse fatte su implementazione segnaletiche verticali e orizzontali e su un semaforo intelligente per evitare la pericolosa re immissione nel traffico con i veicoli provenienti dalla circonvallazione che arrivano a forte velocità, ma oramai siamo abituati a denunciare le mancanze dell’ amministrazione.

