Chiavari: Maurizio Landini in piazza Roma venerdì 9 alle 12

Dall’ufficio stampa della Cgil Genova

Venerdì 9 maggio Maurizio Landini Segretario generale Cgil sarà in Liguria per sostenere i referendum dell’8 e 9 giugno.

Alle ore 7.00 si recherà di fronte a Fincantieri Muggiano (Sp) per un volantinaggio sui referendum; alle ore 9 ci sarà un’assemblea alla Leonardo Ex Oto su rinnovo contratto metalmeccanici e referendum. Alle ore 10.30 sarà in Piazza del Mercato (Piazza Cavour) per un volantinaggio su referendum e Punto Stampa.

Referente: Marco Ursano Uff stampa e comunicazione Cgil La Spezia cell. 349 8516189

