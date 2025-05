Domenica scattano i lavori alla rete idrica di Romito, come cambia la viabilità

A partire dalla serata di domenica 11 maggio prenderanno il via importanti lavori sulla rete idrica a Romito Magra, nel Comune di Arcola. L’intervento, programmato da Iren, prevede la sostituzione della condotta principale dell’acquedotto e comporterà modifiche significative alla viabilità nella zona. Il Comune ha ricevuto le relative ordinanze da Anas e dalla Provincia della Spezia: la prima regola la viabilità sulla SS 331 in corrispondenza della rotatoria di Romito Magra, mentre la seconda autorizza il proseguimento del cantiere lungo la strada provinciale in direzione Lerici.

Dalla serata dell’11 maggio sarà chiusa la corsia della rotatoria lato Via dell’Acquedotto. Il traffico sarà deviato attraverso il parcheggio situato davanti alla farmacia, con collegamento alla SS 331. La circolazione sarà regolata h24 da movieri con senso unico alternato. I lavori interesseranno inizialmente la rotatoria e successivamente si estenderanno lungo la provinciale fino alla strettoia dopo la chiesa parrocchiale. Iren ha comunicato che la conclusione dell’intervento è prevista entro il 30 giugno.

